營收速報 - 鴻準(2354)12月營收151.47億元年增率高達381.98％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 08:15
今年1-12月累計營收為757.28億元，累計年增率1.67%。
最新價為75.7元，近5日股價下跌-0.79%，相關其他電子下跌-2.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3627 張
- 外資買賣超：-2863 張
- 投信買賣超：-279 張
- 自營商買賣超：-485 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|151.47億
|382%
|32%
|24/11
|114.52億
|223%
|74%
|24/10
|65.71億
|22%
|17%
|24/9
|56.06億
|-19%
|-17%
|24/8
|67.84億
|-14%
|-13%
|24/7
|78.26億
|4%
|31%
鴻準(2354-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造銷售業務。前項產品之進出口貿易(限工廠產品)。代理國內外廠商產品之經銷報價及投標業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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