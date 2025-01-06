search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 鴻準(2354)12月營收151.47億元年增率高達381.98％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 08:15


鴻準(2354-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣151.47億元，年增率381.98%，月增率32.27%。

今年1-12月累計營收為757.28億元，累計年增率1.67%。

最新價為75.7元，近5日股價下跌-0.79%，相關其他電子下跌-2.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3627 張
  • 外資買賣超：-2863 張
  • 投信買賣超：-279 張
  • 自營商買賣超：-485 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 151.47億 382% 32%
24/11 114.52億 223% 74%
24/10 65.71億 22% 17%
24/9 56.06億 -19% -17%
24/8 67.84億 -14% -13%
24/7 78.26億 4% 31%

鴻準(2354-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造銷售業務。前項產品之進出口貿易(限工廠產品)。代理國內外廠商產品之經銷報價及投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收鴻準

相關行情

台股首頁我要存股
鴻準77.62.51%
美元/台幣32.9240.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
鴻準

64%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
鴻準

64%

勝率

#弱勢下殺股

中強短弱
鴻準

64%

勝率

延伸閱讀


Empty