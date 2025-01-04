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deVere：美國今年將買進30-40萬枚比特幣 打造比特幣儲備

鉅亨網編譯許家華 2025-01-04 10:55

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（圖：REUTERS/TPG）

全球最大的獨立財務諮詢公司 deVere Group 執行長 Nigel Green 預測，美國將在 2025 年購買 30 萬至 40 萬枚比特幣，用以建立比特幣戰略儲備，此舉不僅可鞏固美元的主導地位，還會激發比特幣歷史性大漲。

Green 認為，建立比特幣戰略儲備「幾乎是不可避免的」。


「美國可能鞏固比特幣作為其金融戰略的基石，而這重大決定將把比特幣的價值推向前所未有的水準。」Green 說。

此前美參議員 Cynthia Lummis 曾提出《美國比特幣戰略儲備法案 (Bitcoin Act of 2024)》，提議美國財政部和聯準會在未來 5 年內購買總計 100 萬枚比特幣，並至少持有 20 年以上。

儘管政治談判可能會降低目標，但 Green 認為，在「散戶和機構投資者的壓倒性動力」的推動下，美政府仍可能購買 30 萬至 40 萬枚比特幣作為儲備。

「這不僅僅是一項經濟舉措，更是地緣政治的傑作。」Green 說，他認為比特幣儲備將鞏固美國作為加密貨幣領導者的地位，並確保美元在日益數位化的經濟中的相關性。

向來力挺加密貨幣的川普當選，且國會亦由川普所屬的共和黨控制，增強了該提案的前景。

Green 補充：「共和黨的主導地位和川普的角色...... 為這種變革性政策提供了完美的條件。」他也指出，加密貨幣也獲得民主黨支持。

儘管存在潛在的政治障礙，但面對強勁的需求，以及投資者對錯過機會的恐懼 (FOMO) 將使美國建立起具有一定規模的比特幣儲備。

他預測該儲備將「引發史詩般的比特幣牛市」，推動指數級價值成長並重塑全球金融市場。「比特幣不再只是一種投機資產，它正在成為經濟彈性和全球競爭力的戰略工具。」Green 總結道。

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比特幣川普美國儲備Fed

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