廣達GB300 Q3出貨、英特磊躺槍遭中國禁出口、製造業景氣連亮 3 顆黃藍燈 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-04 09:26

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台股 2024 年封關日收 23035.1 點，全年大漲 5104.29 點，為歷年最大漲點；大同周一 (30 日) 宣布，位於復興南路不動產的處分利益全數入帳；台經院周二 (31 日) 公布 11 月整體製造業景氣信號值，連續亮出第三顆黃藍燈，以下為本周大事回顧：

2024 封關收 23035 點 歷年最大漲點 5104 點 全年漲 28.46%

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台股周二 (31 日) 盤中一度下跌逾 200 點，失守 23000 點，但終場跌點收斂，下跌 155.1 點或 0.67%，收 23035.1 點，成交金額 2686 億元。加權指數 12 月上漲 772.6 點或 3.47%、第四季上漲 810.56 點或 3.64%、2024 全年上漲 5104.29 點，歷年最多、漲幅 28.46%。

大同集團復興南路不動產處分利益 86.4 億元 大同 66.65 億趕年底前入帳

台經院 11 月製造業景氣連亮 3 顆黃藍燈 產業未全面改善

台灣經濟研究院周二 (31 日) 公布 11 月整體製造業景氣信號值，較上月增 0.91 分至 12.29 分，連續亮出第三顆黃藍燈，台經院說明，儘管全球經濟穩步成長，然製造業經濟數據尚未全面改善。

英特磊躺槍！被列中國禁向 28 家企業出口管制名單 最新回應來了

中國商務部周四 (2 日) 公告，將對美國 28 家企業實施出口管制措施，其中包括三五族群廠商英特磊 IET-KY(4971-TW)。對此，英特磊周五 (3 日) 做出最新回應，指出由於此公告昨日剛公布，目前公司仍在了解細節，並正在評估影響以提出相關因應措施。

MG 漲價 2-3 萬元 全車系維持預購、賞車和保修服務

裕隆集團旗下 MG Taiwan 周五 (3 日) 公布 2025 年旗下各車型新售價，調漲 2-3 萬元不等，但去年 12 月底前出廠維持原價銷售，MG Taiwan 強調，正積極克服政策要求、滿足自製率規定，而全車系後勤保修正常服務中。