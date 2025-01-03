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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至2.01元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.13元下修至2.01元，其中最高估值2.55元，最低估值1.4元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.55(2.55)3.34.27
最低值1.4(1.9)1.713.21
平均值2.04(2.13)2.493.77
中位數2.01(2.13)2.543.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值163.52億193.87億180.46億
最低值151.02億147.33億161.64億
平均值157.10億169.44億168.15億
中位數157.96億167.92億165.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-5.9214.889.163.56
營業收入97.41億204.45億210.83億180.68億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSX

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