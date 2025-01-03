鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至2.01元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.13元下修至2.01元，其中最高估值2.55元，最低估值1.4元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.55(2.55)
|3.3
|4.27
|最低值
|1.4(1.9)
|1.71
|3.21
|平均值
|2.04(2.13)
|2.49
|3.77
|中位數
|2.01(2.13)
|2.54
|3.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|163.52億
|193.87億
|180.46億
|最低值
|151.02億
|147.33億
|161.64億
|平均值
|157.10億
|169.44億
|168.15億
|中位數
|157.96億
|167.92億
|165.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.92
|14.88
|9.16
|3.56
|營業收入
|97.41億
|204.45億
|210.83億
|180.68億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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