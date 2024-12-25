美國鋼鐵是否被併由拜登抉擇！ 新日鐵社長：美鋼廠所在地官員都挺收購案

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-25 16:00

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由於美國外商投資委員會 (CFIUS) 無法就這項收購案是否構成國安風險得出結論，日前已將最終決定權交給美國總統拜登，拜登有 15 天的時間來決定。

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儘管拜登和他的繼任者川普均表示反對新日鐵收購美國鋼鐵，但今井正今日重申，新日鐵已做出多項承諾，以解決 CFIUS 對國安的擔憂，並稱相信雙方在理解方面取得了進展。

今井正說：「在鋼鐵廠所在的各個地區，有相當多的人支持這起收購案。我希望拜登總統能理解此次收購對美國經濟的價值。」

新日鐵與美國鋼鐵先前均表示，打算在今年底前完成這筆交易，該交易也遭到美國聯合鋼鐵工會 (USW) 的強力反對。

新日鐵今日分享了一封由美國鋼鐵廠所在地 24 位市政官員寫給拜登的聯名信，要求美國總統批准這筆收購交易。

信中寫道：「我們恭敬地敦促您傾聽鋼鐵工人及其他經濟安全跟美國鋼鐵聯繫在一起的人的聲音，他們一致大聲疾呼這項交易必須得到批准。」

USW 則在另一份聲明中表示，上星期與新日鐵高層見了兩次面。該組織重申新日鐵對美國鋼鐵廠或高爐運營的長期安全不感興趣，並敦促拜登維持美國鋼鐵公司在美所有權跟營運。

為贏得對收購的支持，新日鐵先前曾稱不會以這筆交易為藉口進口鋼鐵，並做出一系列承諾，以保護就業機會，並對自身未來成長至關重要的美國設施進行投資。

若新日鐵收購不成，市場關注點轉向克里夫蘭克里夫 (CLF-US) 公司，後者去年 8 月曾提出一份以現金加股票支付、總價約每股 35 美元的收購方案。

倘若最終沒有達成任何交易，美國鋼鐵未來將需要依賴工業經濟改善以推高鋼材價格來提升獲利能力。

目前，鋼材基準價格約為每公噸 700 美元，遠低於去年均價 1000 美元和 2022 年的 1100 美元。