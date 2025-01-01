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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 02:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.07元上修至2.13元，其中最高估值2.55元，最低估值1.9元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.55(2.55)3.34.27
最低值1.9(1.9)1.713.33
平均值2.13(2.12)2.643.92
中位數2.13(2.07)2.754.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值163.52億193.87億186.56億
最低值151.02億147.33億161.64億
平均值157.37億171.24億173.13億
中位數158.19億173.38億172.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.67-5.9214.889.163.56
營業收入129.38億97.41億204.45億210.83億180.68億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSX

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