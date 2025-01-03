鮮活果汁 12月營收月增21% 2024全年營收40.03億元年減13%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-03 17:32

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鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (3) 日公布 2024 年 12 月較上月回升，主要爲經銷商春節前備貨，單月營收為 2.34 億元，月增 21.25%，年減 14.49%，累計 2024 全年營收 40.03 億元，年減 13.53%。鮮活果汁 - KY 指出，公司在直飲客戶的比重在提高。

鮮活果汁 - KY2024 年第四季營收 6.34 億元，季減 51.27%，年減 12.72%。

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鮮活果汁 - KY 2024 年 12 月營收 2.34 億元，月增率 21.25％，係 2025 年農曆春節將近，集團少部分經銷商會適當備貨；但因 2024 年中國大陸受到消費降級以及各產業內捲化經濟影響，形成新茶飲市場消費單價下滑的發展趨勢，影響公司整體的營收表現，使 12 月營收年減率 14.49%。

鮮活果汁 - KY 在 2024 年前三季前三大客戶型態營收比重，分別為連鎖餐飲系統 62.8%、經銷商客戶 18.5% 與直飲客戶 13.9%，鮮活果汁 - KY 為中國大陸銷售水果類飲品原料的供應夥伴，且擁有以芒果、百香果為核心的生產基地的廣西廠，加上自動倉儲系統與全冷鏈運輸模式，為新茶飲行業提供水果類飲品原物料，且研發預包裝產品銷售，帶動直飲客戶 2024 年前三季營收比重從 2023 年同期增長 10.5 個百分點達 13.9%。