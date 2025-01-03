奇景與Calumino策略結盟 推出新世代CMOS影像感測式光學熱成像感測器

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-03 19:15

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奇景光電 (HIMX-US) 今 (3) 日宣布，與智慧型熱成像感測解決方案領導廠商 Calumino 結盟為戰略合作夥伴關係，並於 CES 2025 首次亮相雙方合作的創新 CMOS 影像感測式光學熱成像感測器，扎根 AI 熱感應與成像技術，為多元應用環境帶來重大進展。

奇景指出，雙方推出的新品運用公司專業的超低功耗 WiseEyeTM WiseEye2 AI 處理器，以及低功耗 HM0360 CMOS 影像感測器技術，結合 Calumino 專利的 CMOS 和微機電系統 (MOMS) 技術，具備設備端邊緣 AI 處理能力，提供性價比、智慧特徵偵測與商業擴展性，加速推動先進熱成像感測解決方案的商業化。

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Calumino 執行長 Dr. Marek Steffanson 表示，Calumino 很高興能與奇景合作，將智慧熱成像感測解決方案推向市場普及化。透過雙方緊密的夥伴關係，展現熱成像感測技術的潛力，2025 年底推出的革命性產品，將開創產業發展的新前景。

Calumino 熱成像感測產品主要特點與優勢包括高靈敏度與高精準度、超低功耗、隱私保護等，其中，即使在具有挑戰性的環境中，此產品也能實現卓越的熱成像感測，性能較傳統感應電壓式熱電對堆 (thermopiles) 高出 10 倍，提供更優異的靈敏度與精準度。

雙方此次整合 Calumino 的 AI 演算法，搭載奇景超低功耗 WiseEye2 AI 處理器與低耗 HM0360 CMOS 影像感測器，兩者緊密整合，以極低功耗實現多種先進應用功能，包括精準人員偵測與計數、智慧生活輔助、預測性維護、健康監測及安全強化等。

同時新品也具備隱私保護，由於 Calumino 的熱感測器採用優質解析度，能精準檢測室內環境中的人員偵測、計數及動態，同時嚴格遵守隱私規範，不收集可識別個體的生物特徵，保障使用者隱私

雙方看好，新品具備運用高度整合設計，可廣泛適用於包括商業房地產、長照、安防、工業監控、物聯網系統、消費性電子產品等應用領域。

奇景光電執行長吳炳昌表示，奇景專注於先進、多元技術，推動下一代解決方案，包括 WiseEye AI、CMOS 影像感測器、光學技術及廣泛的半導體專業知識與解決方案。與 Calumino 的合作突顯了奇景致力於推動創新，並為客戶提供價值的承諾，也透過 CES 會展期間，展示這項與 Calumino 合作的熱成像感測技術的未來發展潛力。

熱成像感測技術在現代應用越來越重要，實現包括提升能源效率、增強安全措施和眾多行業自動化等先進功能。Calumino 的專有技術以其卓越的性能、低成本、隱私保護、低功耗以及先進的設備端邊緣 AI 處理能力而脫穎而出。這些特性使 Calumino 的解決方案，在感測領域中具有顛覆性影響，有效解決了從智慧基礎建設到下一代消費性電子產品等行業的關鍵挑戰。

奇景與 Calumino 戰略合作，專注開發高性能 CMOS 影像感測式光學熱成像感測器，並大幅提升產能，以提供具成本競爭力、高品質的解決方案，促進更廣泛的應用。透過優化的產品技術，並充分運用奇景豐富的專業技術，包括半導體設計、超低功耗 WiseEye 智慧 AI 感測、多樣化 CMOS 影像感測器及創新光學解決方案與專業製造能力，推動熱成像感測技術成功進入各市場，提升成本效益並加速擴展性。