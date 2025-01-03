營收速報 - 華友聯(1436)12月營收1.19億元年增率高達5812.66％
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 18:15
華友聯(1436-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.19億元，年增率5812.66%，月增率-28.54%。
今年1-12月累計營收為69.55億元，累計年增率327.12%。
最新價為122.5元，近5日股價下跌-0.81%，相關建材營造下跌-0.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-356 張
- 外資買賣超：-359 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.19億
|5813%
|-29%
|24/11
|1.67億
|-64%
|-69%
|24/10
|5.44億
|-37%
|-64%
|24/9
|15.24億
|2367%
|14%
|24/8
|13.39億
|1272%
|10%
|24/7
|12.20億
|3121%
|57%
華友聯(1436-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。休閒活動場館業。餐館業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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