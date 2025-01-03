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鉅亨速報

營收速報 - 華友聯(1436)12月營收1.19億元年增率高達5812.66％

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 18:15


華友聯(1436-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.19億元，年增率5812.66%，月增率-28.54%。

今年1-12月累計營收為69.55億元，累計年增率327.12%。

最新價為122.5元，近5日股價下跌-0.81%，相關建材營造下跌-0.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-356 張
  • 外資買賣超：-359 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.19億 5813% -29%
24/11 1.67億 -64% -69%
24/10 5.44億 -37% -64%
24/9 15.24億 2367% 14%
24/8 13.39億 1272% 10%
24/7 12.20億 3121% 57%

華友聯(1436-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。休閒活動場館業。餐館業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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