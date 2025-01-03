search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)目標價調升至123元，幅度約7.89%

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 18:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南電(8046-TW)提出目標價估值：中位數由114元上修至123元，調升幅度7.89%。其中最高估值144元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予南電(8046-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立5位、保守悲觀3位。

南電(8046-TW)今(3日)收盤價為129元。近5日股價上漲9.47%，相關零組件業近5日下跌1.28%，集中市場加權指數下跌1.78%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22908.30.33%
南電129-3.01%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.02
加權指數法興(購) 槓桿7.58
加權指數法興(售) 槓桿6.89
加權指數法興(售) 槓桿7.75

延伸閱讀


Empty