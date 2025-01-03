鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至0.16元，預估目標價為123元
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 18:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.19元下修至0.16元，其中最高估值2.23元，最低估值-0.11元，預估目標價為123元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.23(2.23)
|8.05
|13.05
|最低值
|-0.11(-0.11)
|2.78
|4.79
|平均值
|0.43(0.46)
|4.99
|7.81
|中位數
|0.16(0.19)
|4.53
|5.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,707,590
|44,550,390
|56,222,550
|最低值
|32,101,000
|36,903,000
|42,294,000
|平均值
|32,597,570
|39,570,740
|47,905,520
|中位數
|32,389,440
|38,753,600
|45,888,520
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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