H. C. Wainwright：比特幣價格2025年將達到22.5萬美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-03 13:40

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H.C. Wainwright 預測，比特幣價格預計在 2025 年飆升，有望達到 22.5 萬美元。

這項修訂後的目標高於先前估計的 14.5 萬美元，反映出基於監管轉變、機構採用和市場動態的樂觀情緒，預計這些因素將鞏固比特幣作為領先資產類別的地位。

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有幾個因素支持這個預測。一個關鍵驅動因素是美國監管環境的成熟。隨著 2024 年總統選舉帶來了一個支持加密貨幣的政府，人們對即將出台的數位資產行業立法清晰度的樂觀情緒高漲。這包括潛在的行政行動，以及對 “21 世紀金融創新和技術法案” 等法案的兩黨支持。

H.C. Wainwright 預計這些框架的引入，將釋放被邊緣化的機構資本，進一步驗證比特幣在全球金融市場中的地位。

美國現貨比特幣現貨 ETF 的持續成功是另一個催化劑。自 2024 年初推出以來，這些 ETF 積累了大量管理資產，導致比特幣需求增加。

到 2025 年底，H.C. Wainwright 預測比特幣的總市值將達到 4.5 兆美元，約占黃金總市值的 25%。

此外，比特幣在 2024 年 4 月的第四次減半事件放大了其稀缺性，進一步加劇了看漲情緒。區塊獎勵的減少加劇了這種加密貨幣的通縮性質，使其成為類似於數位黃金的價值儲存手段。與此同時，比特幣更多地融入公司金庫和投資組合，表明機構和散戶投資者對其的接受度隨之提高。

分析師還強調了更廣泛的加密貨幣市場的蓬勃發展，估計其估值到 2025 年將增長到 10 兆美元。這種擴張與比特幣在加密貨幣生態系統中的主導地位預計將從 56% 下降到 45% 的預期一致，這是市場高峰期觀察到的典型趨勢。