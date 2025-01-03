川普酒店爆炸案主犯指向現役美軍特戰老兵 離領退休金只差1年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-03 08:44

‌



隨著元旦在川普國際酒店門口引爆特斯拉 (TSLA-US) Cybertruck 的嫌疑犯身份曝光，美國網上輿論沸騰——兩起新年襲擊事件的主犯，都有在美軍長期服役的經歷，還曾在同一座軍事基地服役。

根據美國媒體爆料和美軍確認，租賃 Cybertruck 並開到川普酒店門口引爆的嫌疑犯，是 37 歲的 Matthew Alan Livelsberger。

‌



職場社交平台的資料顯示，Livelsberger 是現役美國陸軍特種部隊軍士長，最新工作崗位是「長程和無人機系統經理」。

最近 Livelsberger 曾駐扎在德國斯圖加特的美軍基地，周三（1 日）事發時正處於獲批休假狀態。

美軍發言人表示：「軍士長 Livelsberger 在 2006 年 1 月以 18X（特種部隊候選人）的身份入伍，在現役部隊服役至 2011 年 3 月。隨後他在 2011 年 3 月至 2012 年 7 月加入國民警衛隊......2012 年 12 月回到現役陸軍部隊，成為美國陸軍特種作戰士兵。」

也就是說，Livelsberger 已經在美軍效力了 19 年，距離領取退休金、終身醫療保險等一系列美國軍人關鍵福利只差 1 年。

這些背景，讓他的犯罪動機更加撲朔迷離。

拉斯維加斯警方透露，Livelsberger 是在當天早上 7 點 30 分左右開車抵達拉斯維加斯，隨後把車開到川普酒店門口引爆。

警方撲滅火災後，在 Cybertruck 後部找到煙花炮、露營燃料罐子和其他爆炸裝置。除了 Livelsberger 當場死亡外，有 7 人受輕傷。

就在 Livelsberger 引爆 Cybertruck 數小時前，退伍軍人 Shamsud-Din Jabbar 駕駛福特電動皮卡衝入路易斯安那州紐奧良市慶祝跨年的人群。