〈焦點股〉國光生營運先蹲後跳今年有望成長 漲逾4%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-03 09:52

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國光生技 (4142-TW) 積極布局海外，指出自有流感疫苗已拓展至南半球，預估最快 2026 年底可取得藥證並上市，看好營運先蹲後跳，今年開始成長，並於 2026 年發酵，激勵國光生今 (3) 日表現亮眼，漲逾 4%。

國光生今 (2) 日早盤以 20.2 元開高走高，最高漲至 20.85 元，漲幅約 4.77%，截至上午 9 點 20 分，股價暫報 20.7 元，漲幅 4.02%，同步站回 5 日線及月線，成交量約 600 張。至於三大法人近日籌碼動向，本周僅買超國光生 131 張。

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國光生表示，旗下自有流感疫苗已於 2023 年底在巴西申請藥廠，並接獲在今年 6 月實地查廠的通知，預計 2026 年底可取得南半球流感疫苗藥證。腸病毒 71 型疫苗部分，為擴大產能，今年將全數移回國光生細胞培養廠生產，自行研發以生物反應器生產的疫苗也將進入東協市場。

CDMO 方面，國光生指出，也已接到長期夥伴擴大產能需求的通知，明年以提升產能效率、強化資源整合，以及優化製程為重點，預估 2026 年可以達到產能倍增的目標。