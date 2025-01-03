不怕開紅盤失利！野村：2025年台股有兩大「底氣」挑戰24417新高 續看好AI+CSP

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-03 09:13

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昨 (2) 日為 2025 年第一個交易日，台股下殺 203.04 點，23000 大關失守，終場收在 22832.06 點，創 9 年來開紅盤日最差表現，成交值僅新台幣 3698.89 億元。野村投信表示，距離川普上任只剩下半個月，全球面對川普的美國優先、調高關稅等保護主義，大都先採觀望態度，市場量縮等待進一步明朗化也是正常，基本上 1 月份到川普上任，美股和台股可以逐漸明朗，成交量也可望在農曆年後放大。

回歸投資基本面，高盛預測 Fed 2025 年 3 月會降息一碼，6 月和 9 月再各降一碼，終點利率為 3.5% 至 3.75%，美國經濟成長率 2.4%，PCE 通膨可回落到 2.4%、失業率 4%，上述反映的是，2025 年美國勞工市場持續強勁、美國經濟成長穩健，

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短線股市雖漲多修正，但無礙中期多頭格局，只要美國經濟維持成長，企業資本支出與消費回升，台股的表現就不會差到哪去。

野村投信進一步分析表示，2025 年台股想挑戰 24417 新高有兩大底氣：「獲利成長」與「被動資金」。2025 年整體上市企業獲利將創新高，並且高達年增 20% 的雙位數成長，獲利成長挹注股市上漲趨勢不變；近年行情也不再由外資主導，投信超越外資賣壓，被動投資大行其道，資金穩定、持續湧入，加上 Fed 始終是在降息循環，若外資還能夠回流，那將是另一個錦上添花。