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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)目標價調降至34元，幅度約11.23%

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 22:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台化(1326-TW)提出目標價估值：中位數由38.3元下修至34元，調降幅度11.23%。其中最高估值45元，最低估值25元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予台化(1326-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立7位、保守悲觀2位。

台化(1326-TW)今(2日)收盤價為27.05元。近5日股價下跌5.09%，相關塑膠工業近5日下跌4.38%，集中市場加權指數下跌1.78%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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