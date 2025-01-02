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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至0.13元，預估目標價為37.65元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 18:11


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.18元下修至0.13元，其中最高估值1.26元，最低估值-0.3元，預估目標價為37.65元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.26(1.26)1.491.74
最低值-0.3(-0.3)0.030.36
平均值0.27(0.28)0.621.24
中位數0.13(0.18)0.531.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值360,558,000377,122,000375,043,000
最低值339,814,000324,098,000331,049,000
平均值348,043,910346,863,180347,444,700
中位數348,857,000346,622,500345,305,100

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.461.266.563.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		332,619,533379,896,563365,812,098253,294,668

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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