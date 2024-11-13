鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至5元，預估目標價為112.96元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.84元上修至5元，其中最高估值5.62元，最低估值4.32元，預估目標價為112.96元。