鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為207.5元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 20:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.73元上修至4.77元，其中最高估值5.75元，最低估值4.24元，預估目標價為207.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.75(5.75)
|19.79
|25.27
|最低值
|4.24(4.24)
|9.31
|13.95
|平均值
|4.81(4.79)
|11.96
|17.05
|中位數
|4.77(4.73)
|11.1
|16.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|119,362,000
|167,655,000
|193,504,000
|最低值
|115,992,050
|135,914,820
|158,656,240
|平均值
|117,368,380
|149,917,830
|175,187,420
|中位數
|117,086,000
|148,863,710
|171,912,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.88
|20.08
|8.98
|3.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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