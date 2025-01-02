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鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為207.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 20:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.73元上修至4.77元，其中最高估值5.75元，最低估值4.24元，預估目標價為207.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.75(5.75)19.7925.27
最低值4.24(4.24)9.3113.95
平均值4.81(4.79)11.9617.05
中位數4.77(4.73)11.116.36

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值119,362,000167,655,000193,504,000
最低值115,992,050135,914,820158,656,240
平均值117,368,380149,917,830175,187,420
中位數117,086,000148,863,710171,912,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.8820.088.983.74
營業收入
(單位：新台幣千元)		104,036,151140,489,172104,562,74787,892,821

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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