〈台股盤後〉紅盤日跌203點日K連3黑 群龍無首未保住2萬3及季線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-02 14:10
台股今 (2) 日迎來 2025 年首個開盤日，一度翻紅漲至 23038.08 點，不過在權值股紛紛走弱下，大盤群龍無首，終場跌 203.04 點或 0.88%，以 22832.06 點作收，日 K 線連 3 黑，同步失守 23000 點關卡及季線，成交量 3698.89 億元。
權值股今天全面下挫，台積電 (2330-TW) 跌 10 元，跌幅 0.93%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.82%，聯發科 (2454-TW) 跌幅更為沈重，跌逾 2%。另外，廣達 (2382-TW) 跌逾 2%，台達電 (2308-TW) 跌逾 3%，日月光 (3711-TW) 也跌 0.93%。
AI 族群今天也走弱，在廣達領跌下，代工廠仁寶 (2324-TW) 跌幅最為沈重，跌逾半根停板，和碩 (4938-TW)、緯穎 (6669-TW) 跌逾 2%。機殼族群也臉黑，晟銘電 (3013-TW) 跌逾 3%，勤誠 (8210-TW) 跌逾 1%，迎廣 (6117-TW) 則小跌 0.76%。
總統賴清德昨 (1) 日於元旦新年談話中，提及「小兩會交流」，建議台灣海峽兩岸觀光旅遊協會，以及海峽兩岸旅遊交流協會進行談判，激勵今天航空及觀光族群紛紛走揚，成為盤面亮點。
航空族群方面，台灣虎航 (6757-TW) 漲勢最為強勁，漲逾 8%，長榮航 (2618-TW) 漲逾 4%，華航 (2610-TW) 則漲逾 3%，星宇航空 (2646-TW) 則小漲 0.54%。
觀光族群部分，鳳凰 (5706-TW) 漲逾半根停板，雲品 (3708-TW) 漲逾 3%，寒舍 (2739-TW)、雄獅 (2731-TW) 漲逾 2%，新天地 (8940-TW)、六福 (2705-TW) 皆漲逾 1%。
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