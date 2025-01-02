〈台股盤後〉紅盤日跌203點日K連3黑 群龍無首未保住2萬3及季線

台股今 (2) 日迎來 2025 年首個開盤日，一度翻紅漲至 23038.08 點，不過在權值股紛紛走弱下，大盤群龍無首，終場跌 203.04 點或 0.88%，以 22832.06 點作收，日 K 線連 3 黑，同步失守 23000 點關卡及季線，成交量 3698.89 億元。