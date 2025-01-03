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外資歸隊回補91億元 加碼凱基金1.4萬張與投信對作

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-03 17:17

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外資歸隊回補91億元，加碼凱基金1.4萬張與投信對作。(圖：shutterstock)

台股今 (3) 日在權值股表現相對平淡下，終場僅漲 76.24 點或 0.33%，以 22908.3 點作收，無法站穩 23000 點關卡，且收復季線失利，成交量 3303.92 億元。不過外資今天回補買超 91.68 億元，買超凱基金 1.4 萬張，與投信對作。 

觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人今天皆回頭買超，外資買超 91.68 億元，投信買超 9.39 億元，自營商 11.82 億元，三大法人合計買超 112.89 億元。 


外資今天最青睞凱基金，買超凱基金 1.4 萬張，也同步加碼英業達 1.3 萬張，中信金 1.2 萬張，華通 7432 張，國泰金 7237 張，長榮 6167 張，統一 5531 張，台積電 5304 張，佳能 4016 張，台達電 3815 張。 

此外，2 檔高股息 ETF 也獲外資偏愛，買超 00929 復華台灣科技優息 1.7 萬張，00940 元大台灣價值高息 1.5 萬張。 

外資今天賣超前三名皆為金融股，賣超彰銀最多達 2 萬張，也減碼台新金 1.9 萬張，新光金 1.9 萬張，另外也賣超群創 1.3 萬張，華新 1.2 萬張，聯電 1.2 萬張，長榮航 1.1 萬張，友達 1.1 萬張，鴻海 1 萬張，宏碁 9567 張。 

投信今天則最偏愛長榮航，買超長榮航 2.4 萬張，也加碼台新金 2.3 萬張，群益證 1.6 萬張，裕融 4647 張，華南金 3894 張，陽明 3813 張，京城銀 3664 張，上海商銀 3165 張，聯強 2822 張，彰銀 2221 張。 

投信今天賣超凱基金最多，減碼達 1.4 萬張，與外資對作，另外也賣超國泰金 1.1 萬張，統一 7865 張，國產 6813 張，華航 5797 張，寶成 5412 張，潤泰全 5061 張，台灣大 4977 張，台灣高鐵 3200 張，遠百 3015 張。 

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三大法人外資凱基金

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