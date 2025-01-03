外資歸隊回補91億元 加碼凱基金1.4萬張與投信對作

台股今 (3) 日在權值股表現相對平淡下，終場僅漲 76.24 點或 0.33%，以 22908.3 點作收，無法站穩 23000 點關卡，且收復季線失利，成交量 3303.92 億元。不過外資今天回補買超 91.68 億元，買超凱基金 1.4 萬張，與投信對作。