鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)目標價調降至43元，幅度約14%
鉅亨網新聞中心 2024-12-24 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑化(6505-TW)提出目標價估值：中位數由50元下修至43元，調降幅度14%。其中最高估值69元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予台塑化(6505-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立9位、保守悲觀1位。
台塑化(6505-TW)今(24日)收盤價為35.35元。近5日股價下跌4.34%，相關油電燃氣近5日下跌3.61%，集中市場加權指數上漲0.28%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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