盤後速報 - 聖暉(5536)次交易(2)日除息5元，參考價366.5元
鉅亨網新聞中心 2025-01-01 17:05
聖暉(5536-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為366.5元，相較今日收盤價371.50元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.35%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/02
|371.50
|5.0
|1.35%
|0.0
|2024/07/04
|258.5
|6.0
|2.32%
|0.0
|2024/01/15
|179.0
|4.5
|2.51%
|0.0
|2023/07/06
|153.5
|8.257
|5.38%
|0.0
|2023/02/07
|114.0
|3.4242
|3.0%
|0.0
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