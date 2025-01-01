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鉅亨速報

盤後速報 - 聖暉(5536)次交易(2)日除息5元，參考價366.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 17:05


聖暉(5536-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為366.5元，相較今日收盤價371.50元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.35%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/02 371.50 5.0 1.35% 0.0
2024/07/04 258.5 6.0 2.32% 0.0
2024/01/15 179.0 4.5 2.51% 0.0
2023/07/06 153.5 8.257 5.38% 0.0
2023/02/07 114.0 3.4242 3.0% 0.0

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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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