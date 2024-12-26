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鉅亨速報

盤後速報 - 聖暉(5536)下週(1月2日)除息5元，預估參考價371.0元

鉅亨網新聞中心 2024-12-26 17:05


聖暉(5536-TW)下週(1月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(12月26日)收盤價376.00元計算，預估參考價為371.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

聖暉(5536-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子及生技醫藥等高科技產業無塵室機電.製程設施之設計與建造。節能技術服務。機電空調系統整合。近5日股價上漲2.81%，櫃買市場加權指數上漲0.51%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/02 376.00 5.0 1.33% 0.0
2024/07/04 258.5 6.0 2.32% 0.0
2024/01/15 179.0 4.5 2.51% 0.0
2023/07/06 153.5 8.257 5.38% 0.0
2023/02/07 114.0 3.4242 3.0% 0.0

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