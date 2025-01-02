2025年首發！桃園將發行首檔可持續發展政府債券 聚焦捷運綠線與青年社宅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-02 11:16

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我國地方政府發行永續發展債券再添生力軍，繼北、高兩市後，桃園市政府於 113 年 12 月 31 日取得櫃買中心永續發展債券資格認可，展現桃園市政府為推動綠色城市及落實居住正義的決心，預計將在 114 年完成我國首檔可持續發展政府債券發行。

桃園市政府永續發展債券計畫書，同時納入綠色及社會效益投資計畫，其中綠色效益投資計畫聚焦在捷運綠線興建工程，以建構低碳運輸設施，社會效益投資計畫則聚焦在社會住宅興建工程，以解決青年與經濟弱勢族群居住問題，展現桃園市政府致力達成「友善共好．永續樂活」發展願景之行動力。

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桃園市政府本次委託安侯建業聯合會計師事務所擔任評估機構，其評估報告指出，該計畫書符合國際資本市場協會 (ICMA) 綠色債券原則、社會責任債券原則以及可持續發展債券指引。未來桃園市政府發行可持續發展債券後，亦將依循國際標準每年定期公開揭露其資金運用報告，供市場追蹤其資金使用情形及效益。