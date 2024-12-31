search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為29.5元

鉅亨網新聞中心 2024-12-31 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.82元下修至1.8元，其中最高估值1.92元，最低估值1.76元，預估目標價為29.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.92(1.92)1.911.8
最低值1.76(1.76)1.641.65
平均值1.82(1.82)1.751.72
中位數1.8(1.82)1.731.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值70,622,00071,262,00072,509,000
最低值61,383,00061,414,00060,432,000
平均值67,559,39066,884,76068,539,840
中位數68,380,68067,141,27070,609,190

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.651.561.521.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		67,255,13267,756,39462,604,42959,568,228

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
第一金27.1-0.55%
美元/台幣32.7680.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
第一金

76.92%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
第一金

76.92%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
第一金

76.92%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
第一金

76.92%

勝率

延伸閱讀


Empty