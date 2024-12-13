鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為29.25元
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 22:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.82元，其中最高估值1.92元，最低估值1.76元，預估目標價為29.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.92(1.92)
|1.91
|1.8
|最低值
|1.76(1.64)
|1.64
|1.54
|平均值
|1.82(1.8)
|1.73
|1.68
|中位數
|1.82(1.81)
|1.72
|1.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|70,622,000
|71,262,000
|72,509,000
|最低值
|61,383,000
|61,414,000
|60,432,000
|平均值
|67,953,060
|66,727,490
|67,488,180
|中位數
|69,163,000
|66,068,000
|68,739,380
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.65
|1.56
|1.52
|1.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,255,132
|67,756,394
|62,604,429
|59,568,228
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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