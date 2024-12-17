ESG金融模範生 第一金連續7年蟬聯DJSI世界指數成分股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-17 10:27

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2024 年 DJSI 道瓊永續指數公布最新評選結果，第一金控 (2892-TW) 於永續發展領域不斷以世界級標準自我精進，成果反映於 ESG 之表現上，連續 7 年入選最高等級「世界指數」成分股，亦連續 9 年入選「新興市場指數」成分股，且 18 個評選項目得分均高於業界平均，其中重大性、商業道德、政策影響力、稅務策略、人權、普惠金融及客戶關係等 7 個項目更獲得滿分，ESG 執行成果相當亮眼。

DJSI 透過全方位檢視受評企業之 ESG 成效，篩選出世界及新興市場名列前 10％企業為成分股，是全球第一個永續發展指數，亦為國際間最具公信力的永續績效評估工具。

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第一金控自 2011 年起即高度重視 ESG 議題，持續構建完善的永續發展管理架構，並大幅強化氣候變遷治理能力，致力推動多元創新的 ESG 行動，取得多項國際 ISO 標準認證，全面深化企業永續相關作為。另於資訊揭露方面，2023 年永續報告書依循 GRI 準則經 BSI 高度保證等級驗證，並持續取得 SASB 商業銀行及消費金融兩項行業準則會計師確信報告，ESG 資訊揭露詳實且多元豐富。

第一金控 ESG 發展策略連結核心業務，發揮金融中介者影響力，子公司第一銀行為首家簽署加入赤道原則協會（EPA）的公股銀行，除公開承諾不再新增承作興建燃煤電廠專案融資等煤炭相關業務，亦持續降低對高汙染 / 高排碳產業之投融資比重，將 ESG 審查因子納入投融資決策過程，落實環境及社會風險控管，更推出「永續績效連結授信專案」，將企業授信戶溫室氣體排放量及廢棄物總量管控等永續績效與貸款利率定價連結，自 2021 年至 2024 年 10 月底已承作 421 件，累計核准額度 6242 億元，另已發行綠色 / 可持續發展

債券 65 億元，並累計完成 46.1 MW 的太陽能電廠投資，預估每年將可減少 4.6 萬噸二氧化碳排放量。 為實現 2050 年淨零排放目標，第一金控於今年 6 月通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）的正式審核，訂定 2035 年範疇一、二的碳排放量將較基準年（2022 年）減少 63％的目標。同時，積極推動營運據點取得綠建築及近零碳建築認證，持續優化設備能效，建置屋頂太陽能發電系統，並採購綠電進行轉供，全面降低用電碳足跡；截至 2023 年，碳排放量已較基準年減少 2051 公噸，減幅達 10.9％。

此外，第一金控首創業界結合地理資訊系統 (GIS) 定位與資料數據應用之「ESG 永續應用地圖查詢平台」，整合環境部、農業部等公開資訊，區分為「綠色生活」、「自然環境」及「氣候變遷」三大主題專區，協助使用者掌握災害風險潛勢與環境敏感區資訊，讓 ESG 決策或風險管理更具效率、科學性；另外，打造公益彩繪「小粉獅夢想巴士」，陸續探訪新竹尖石鄉嘉興國小、花蓮明利國小等偏鄉學校，傳遞書籍文具等物資，關懷在地學童，更攜手「台灣玩具圖書館協會」及「舊鞋救命國際基督關懷協會」，捐贈愛心玩具至桃園百吉國小，亦募集夏季衣物送往史瓦帝尼，透過行動展現對弱勢兒童與全球社會的關懷。