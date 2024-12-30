鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至6.37元，預估目標價為845元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.22元上修至6.37元，其中最高估值9.28元，最低估值5.11元，預估目標價為845元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.28(9.28)
|15.23
|22.84
|最低值
|5.11(5.11)
|8.5
|14.37
|平均值
|6.63(6.59)
|11.99
|18.46
|中位數
|6.37(6.22)
|12.15
|18.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,698,000
|2,219,000
|2,813,660
|最低值
|1,582,550
|1,877,080
|2,299,000
|平均值
|1,618,470
|2,019,610
|2,568,030
|中位數
|1,601,500
|2,010,500
|2,579,720
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.6
|12.16
|8.12
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,612,337
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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