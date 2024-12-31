第一金投顧估台股明年高點26500 台積電目標價1360元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-31 11:55
2024 年台股在台積電 (2330-TW) 帶領下，自去年底 17930 點截至 12 月 30 日收 23190 點，漲幅高達 29.3%、漲點多達 5260 點，主要是因台積電由 593 元飆漲至 1090 元，全年漲幅超過 80%，第一金投顧今 (31) 日指出，明年台積電市場平均目標價在 1360 元，有利持續帶領台股上攻，指數高點於下半年上看 26500 點。
進入 2025 年後，第一金投顧認為，全年美國利率預期降息空間為 2 碼至 4.0%，2026 年再降至 3.5%，長期中性利率處 3.0%，亦即市場低利率時代已走入歷史，加上可預期的關稅及貿易戰，恐使 2025 成為較動盪、需要謹慎面對的一年。
不過，台股加權指數過去一年漲幅逾 29%，相較之下櫃買指數上漲僅 8.7%，可見得市場資金集中在台積電、鴻海 (2317-TW) 等權指股上，隨著 AI 產業帶動的伺服器需求爆發，市場估計台積電今、明年每股純益 (EPS) 可達 44.82 元、58.4 元，以目前本益比 ( PE) 僅 18.6 倍估算，市場平均目標價在 1360 元。
因此，第一金投顧樂觀期待，明年台積電將進一步帶領台股上攻，指數於下半年上看 26500 點。
而台股主軸仍然是 AI 相關的半導體產業，其中，電子產業可以關注先進製程、先進封裝、AI 伺服器、光通訊、網通等產業。
而傳產建議可留意運動休閒、重電與綠能，以及金融族群。
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