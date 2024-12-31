中國12月官方製造業PMI報50.1 景氣繼續保持擴張

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-31 10:40

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最新數據顯示，中國 12 月製造業採購經理人指數（PMI）報 50.1，較上月降 0.2 個百分點，製造業繼續保持擴張，北京達成全年經濟成長目標的期望升高。

中國國家統計局周二（31 日）公布的數據顯示，12 月製造業 PMI 為 50.1，仍高於代表景氣榮枯分水嶺的 50 大關，但不如經濟學家原估的 50.2，也不如 11 月的 50.3。

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從企業規模看，大型企業 PMI 為 50.5，比上月下降 0.4 個百分點，高於臨界點；中型企業 PMI 為 50.7，比上月上升 0.7 個百分點，高於臨界點；小型企業 PMI 為 48.5，比上月下降 0.6 個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業 PMI 的 5 個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為 52.1，比上月下降 0.3 個百分點，仍高於臨界點，表明製造企業生產活動保持較快擴張。

新訂單指數為 51.0，比上月上升 0.2 個百分點，表明製造業市場需求繼續改善。

原材料庫存指數為 48.3，比上月上升 0.1 個百分點，仍低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。

從業人員指數為 48.1，比上月下降 0.1 個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回落。

供應商配送時間指數為 50.9，比上月上升 0.7 個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

12 月份，非製造業商務活動指數為 52.2，比上月上升 2.2 個百分點，非製造業景氣明顯回升。

新訂單指數為 48.7，比上月上升 2.8 個百分點，表明非製造業市場需求回升。

分行業看，建築業新訂單指數為 51.4，比上月上升 7.9 個百分點；服務業新訂單指數為 48.2，比上月上升 1.8 個百分點。

投入品價格指數為 50.5，比上月上升 1.4 個百分點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水平有所上升。

分行業看，建築業投入品價格指數為 49.4，比上月上升 1.4 個百分點；服務業投入品價格指數為 50.7，比上月上升 1.4 個百分點。

銷售價格指數為 48.8，與上月持平，仍低於臨界點，表明非製造業銷售價格總體水準繼續回落。

分行業看，建築業銷售價格指數為 47.5，比上月下降 1.1 個百分點；服務業銷售價格指數為 49.1，比上月上升 0.3 個百分點。

從業人員指數為 45.8，比上月上升 0.4 個百分點，表明非製造業企業用工景氣有所改善。

分行業看，建築業從業人員指數為 42.7，比上月上升 2.0 個百分點；服務業從業人員指數為 46.3，比上月上升 0.1 個百分點。

業務活動預期指數為 57.5，比上月上升 0.5 個百分點，表明非制造業企業對近期市場發展信心有所增強。

分行業看，建築業業務活動預期指數為 57.1，比上月上升 1.5 個百分點；服務業業務活動預期指數為 57.6，比上月上升 0.3 個百分點。