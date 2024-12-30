2024年度十大熱搜信用卡排行出爐 兩張老牌信用卡重回神壇

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-30 18:55

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Yahoo 奇摩今 (30) 日公布 2024 年度十大熱搜信用卡排行榜，觀察到今年與旅遊相關的信用卡成主流，有超過半數擁有國外消費高回饋的信用卡入榜，而 LINE Pay、街口支付等行動支付的高使用率，也帶動相關回饋的信用卡使用。

圖表：Yahoo 奇摩提供。

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今年「十大熱搜信用卡」最受關注的就是重回神壇的兩張老牌經典信用卡，以「無腦刷神卡」聞名的 30 年老牌台新玫瑰卡主打消費最高 3.8% 回饋無上限 (2025 年降至 3.3%)，並搭上旅遊熱潮推出日、韓、歐、美四大海外消費 2.3% 回饋，榮登榜首。

名列亞軍的富邦 J 卡在國人最愛前往旅遊的日韓兩國消費最高可達 26% 回饋，搭配 LINE Pay 使用更具吸引力，成為東北亞旅遊必備神卡。

第五名的聯邦 LINE Bank 聯名卡則有 Netflix、淘寶等海外平台最高 8.5% 的回饋；第六名的中信 LINE Pay 信用卡近來轉型海外旅遊卡，出國賺回饋不分期消費最高 5% 回饋，Points 幾乎即時入帳等優點受歡迎。

第八名的中信華航聯名卡則是哩程卡的翹楚，共分三個不同等級，任何等級生日當月海外消費哩程皆可回饋 3 倍是最大亮點。

第九名的聯邦吉鶴卡主打日本消費 2.5% 回饋無上限，綁定 QUICPay 還可享最高 4% 回饋，新戶國內消費也可獲 5% 回饋。

在其他民生消費方面，主打「一卡抵多卡」的國泰世華 CUBE 卡今年開始改走會員分級制，其他權益也有調整，名列第三。

原稱黑狗卡的台新 GOGO 卡則專注數位支付，改版後對街口支付提供高達 3% 回饋，吸引年輕用戶，名列第四。