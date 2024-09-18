刷卡也行！113年度營所稅暫繳稅款首度開放信用卡繳納

113 年度營利事業所得稅暫繳申報自今 (113) 年 9 月 1 日起至 9 月 30 日止，財政部電子申報繳稅服務網 ( https://tax.nat.gov.tw ) 自今年 8 月 15 日起提供新版「營利事業所得稅電子暫繳申報系統」軟體供下載使用，並新增線上繳稅功能，除可選擇晶片金融卡及活存帳戶，首度開放信用卡繳稅功能，繳稅方式更加多元化。

財政部中區國稅局說明，因應社會快速變遷及科技發展進步，民眾繳稅方式不斷推陳出新，管道更為多元，為配合電子支付的推動，今年營利事業所得稅暫繳申報新增信用卡繳稅方式，所生遞延付款效果，有助於營利事業資金的活絡運用。

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國稅局進一步說明，營利事業透過「營利事業所得稅電子暫繳申報系統」辦理營利事業所得稅暫繳申報，依序完成資料建檔、申報資料審核與上傳等申報流程，並在申報資料上傳時，以帳號密碼或工商憑證登入，選擇信用卡線上繳稅，再輸入營利事業信用卡（企業卡）或負責人的信用卡 (限以一張信用卡) 資料，取得授權並上傳申報，即完成稅款繳納。該局特別提醒，使用信用卡繳稅授權成功後，即不得取消或更正。