機票信用卡怎麼選？便宜機票從哪買？

鉅亨研報 2024-08-22 16:10

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一、刷機票回饋信用卡比較

對於喜歡直接獲得現金回饋或點數折抵的旅客，以下是 2024 年值得推薦的機票高回饋信用卡：

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二、航空聯名卡、哩程信用卡是什麼？怎麼選？航空哩程卡完整比較

信用卡設計有回饋機制，會根據刷卡金額給予一定比率的「現金回饋」或「點數回饋」，可直接折抵消費金額或是兌換商品。而哩程信用卡的特別之處，在於回饋的東西為「哩程」，可累積一定信用卡哩程數兌換機票、升等座位或免稅品消費折抵等等。

1. 航空聯名卡、哩程信用卡優點？

航空聯名卡、哩程卡相比一般信用卡，在旅遊相關的消費福利也更多元，常見有餐廳與飯店優惠、機場貴賓室優惠、機場接送服務、高鐵升等、高額旅遊平安險及旅遊不便險等等，根據不同哩程卡會有不同的福利回饋機制設計……。

2. 航空聯名卡

3. 哩程回饋卡

4. 航空聯名卡、哩程卡怎麼選？

三、精選 2024 年 5 張最佳航空哩程信用卡

推薦 1：匯豐旅人無限卡

推薦 2：星展飛行世界商務卡

推薦 3：美國運通信用白金卡

推薦 4：國泰世華長榮無限卡

推薦 5：玉山星宇世界卡

四、買機票行動支付推薦

五、信用卡刷機票享旅平險、旅遊不便險

六、機票比價網站介紹

七、機票怎麼買最便宜？買到便宜機票小撇步報你知！

買到便宜機票小撇步 1：挑選時段購買機票

買到便宜機票小撇步 2：切換到目的地國家語言與幣值購買

買到便宜機票小撇步 3：轉機比直飛機票便宜

八、信用卡買機票常見問題

九、總結