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機票信用卡怎麼選？便宜機票從哪買？

鉅亨研報 2024-08-22 16:10

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機票信用卡怎麼選？便宜機票從哪買？(圖:shutterstock)

一、刷機票回饋信用卡比較

對於喜歡直接獲得現金回饋或點數折抵的旅客，以下是 2024 年值得推薦的機票高回饋信用卡：


二、航空聯名卡、哩程信用卡是什麼？怎麼選？航空哩程卡完整比較

信用卡設計有回饋機制，會根據刷卡金額給予一定比率的「現金回饋」或「點數回饋」，可直接折抵消費金額或是兌換商品。而哩程信用卡的特別之處，在於回饋的東西為「哩程」，可累積一定信用卡哩程數兌換機票、升等座位或免稅品消費折抵等等。

1. 航空聯名卡、哩程信用卡優點？

航空聯名卡、哩程卡相比一般信用卡，在旅遊相關的消費福利也更多元，常見有餐廳與飯店優惠、機場貴賓室優惠、機場接送服務、高鐵升等、高額旅遊平安險及旅遊不便險等等，根據不同哩程卡會有不同的福利回饋機制設計……。

2. 航空聯名卡

3. 哩程回饋卡

4. 航空聯名卡、哩程卡怎麼選？

三、精選 2024 年 5 張最佳航空哩程信用卡

推薦 1：匯豐旅人無限卡

推薦 2：星展飛行世界商務卡

推薦 3：美國運通信用白金

推薦 4：國泰世華長榮無限卡

推薦 5：玉山星宇世界卡

四、買機票行動支付推薦

五、信用卡刷機票享旅平險、旅遊不便險

六、機票比價網站介紹

七、機票怎麼買最便宜？買到便宜機票小撇步報你知！

買到便宜機票小撇步 1：挑選時段購買機票

買到便宜機票小撇步 2：切換到目的地國家語言與幣值購買

買到便宜機票小撇步 3：轉機比直飛機票便宜

八、信用卡買機票常見問題

九、總結

觀看完整內容請至豐雲學堂

延伸閱讀：

王座餐飲 IPO 一日主廚挑戰，跟著總經理挑戰一日主廚

2024 下半年現金回饋信用卡推薦！4 張高回饋、無腦刷神卡完整比較

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