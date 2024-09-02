市區停車賺更大！兆豐信用卡綁「車麻吉」App 第1小時停車免費 超過用紅利折抵

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-02 11:08

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開車族最怕一位難求！兆豐銀行信用卡攜手「車麻吉 App」，今年 10 月底前於 App 上首次綁定兆豐指定信用卡，即享指定特約停車場第 1 小時免費優惠，兆豐銀並建議卡友，紅利 1000 點可折抵水電瓦斯費 60 元，但若用來兌換 2 小時的市區停車時數，最高相當於台北市信義區 2 小時停車費，等於點數放大到 4 倍，真的是「賺很大」。

要在寸土寸金的都市找停車位本就不易，尤其市中心甚至每小時要價 120 元的停車費更是所費不貲，開車族經年累月下來也是不小的開銷，根據全台每 5 台車就有 1 台使用的車麻吉統計，目前使用市區停車的佔比以北部 65% 居冠，其次則為中部 20%、南部 14% 及東部的 1%。

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兆豐銀行內部統計則發現，去 (112) 年全年度使用市區停車權益的卡友，平均每次的停車時數約為 2.2 小時，其中以中興嘟嘟房的使用佔比最高，比例高達 65%，其次則為台灣聯通的 33%，最後則是 VIVI Park 的 1%，預計今年再加入車麻吉後，所有市區停車場站可達近 1200 個，兆豐卡友也能有更多適用站點的選擇。

此外，善用信用卡紅利兌換市區停車的時數，還可以放大點數價值，舉例來說，兆豐卡紅利 1000 點可折抵水電瓦斯費 60 元，但同樣的點數也可用來兌換 2 小時的市區停車時數，倘若是停在一小時要收費 120 元的停車場，等於點數價值就可以放大 4 倍，相當划算。此外，超過一小時後的時數，還可以用紅利扣抵停車費或綁卡付款，並能從 App 可查詢停車時數和費用，相當方便。