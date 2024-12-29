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台LED廠擺脫中國紅海競爭 不可見光、車用產品挹注高毛利成長動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-29 11:50

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台LED廠擺脫中國紅海競爭 不可見光、車用產品挹注高毛利成長動能。(圖：shutterstock)

面對中國 LED 產業低價競爭，台灣 LED 廠商包括億光 (2393-TW)、艾笛森 (3591-TW)、華興 (6164-TW)、弘凱 (5244-TW) 積極轉型高毛利產品線，布局不可見光、車用、低溫照明及矽光子領域，成功在利基市場開創新局。

數據指出，中國 LED 產業在 2022 至 2026 年間，傳統應用市場，如傳統照明和背光 LED 等年複合成長率呈現持平或小幅衰退；反觀非傳統 LED 元件市場，如車用、感測元件、不可見光，規模將以年復合成長率約 14% 成長，顯示產業轉型方向明確。


億光藉由布局不可見光及車用領域，2024 年前 11 月營收已達 193.72 億元，年增 18.39%，獲利表現更創近三年新高，前三季不可見光產品已占營收 37%，為最大宗項目，並在全球光耦合器市占率超過 50%，不可見光出貨量排名全球第二，預期 2025 年將有高個位數成長。

其他台廠也紛紛轉型升級。艾笛森積極在智能照明、車用布局，近年跨足光通訊領域，已網羅研發團隊切入 CPO 相關領域，並計劃 2025 年將資本支出提高至 1 億元，為近五年新高；華興電子則在低溫照明領域深耕 19 年，成功打入全家便利商店、全聯福利中心，並取得可口可樂全球飲料冰箱照明供應權。

弘凱則已加入矽光子聯盟，並規劃明年 10 月南通新廠全面量產，產能將為深圳廠的三倍。

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億光華興艾笛森弘凱LED

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