弘塑自結11月獲利年增66% 單月EPS 2.16元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-27 17:40

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半導體設備業者弘塑 (3131-TW) 今 (27) 日公布 11 月自結稅後淨利 0.63 億元，年增 66%，每股稅後純益 2.16 元；受惠客戶積極擴充 CoWoS 產能，弘塑濕製程設備出貨暢旺，帶動雞年獲利顯著成長。

弘塑預期，由於客戶大幅擴充先進封裝產能，包括南科、嘉科等，自家設備、藥水產能供不應求，其中，設備正籌建二廠，預計在明年 7 月進入量產，屆時一廠與二廠合計年產能將達 200 台。

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弘塑看好，明年自製設備出貨將達 150 至 200 台，相比與今年前三季的 50 台，呈現大幅成長，同時因自家設備認證時間較長，預期明年營收貢獻的力道會比今年更顯著。

另外，弘塑也積極開發相對應藥水，目前已出貨給客戶，由於藥水具備累積性，成長速度大於設備，除了湖口一廠，也正在南科興建二廠，今年 8 月已進入量產，面積為湖口廠區的兩倍，並預期會分四期建置。