群電強攻微型高效NB電源 大瓦特數產品導入GaN比率達3成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-27 09:58

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電源廠群電 (6412-TW) 宣布攜手德州儀器 (TI)，結合雙方微型高效電源技術，推出全新一代的超小尺寸 65W PD3.2 筆電電源供應器，挑戰全世界最小體積。群電表示，目前公司大瓦特數筆電電源供應器採用 GaN 的比率已達 30% 以上，且比例正迅速提升中。

群電表示，致力於提供客戶最優化的智慧節能電源解決方案是和 TI 的共同目標，也驅動了雙方的深化合作，其中第三代半導體 GaN 身為可以提高電源供應器效率和縮小產品尺寸的關鍵技術，相關的專案合作更是重中之重。

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群電進一步指出，過去受限於成本結構，GaN 在 100W 以下的筆電電源滲透率仍低，但隨著高整合度 GaN 解決方案的不斷精進，相信 100W 以下的筆電電源大量採用 GaN 的時間點也指日可待。

群電與 TI 第一次聯手於 2022 年底，當時搭載 TI 整合式半橋 GaN - LMG2610，群電推出命名為「小王子」(Le Petit) 的微型高效電源供應器，尺寸僅 49 立方公分，創下當時全世界最小體積 65W 筆電電源的紀錄。

繼上次的成功合作後，今年度雙方再度攜手，搭載 TI 最新的 UCG28826 控制器，群電開發出強化升級版的「小王子 2.0」65W 節能筆電電源供應器，體積再縮小至 38 立方公分，僅約為其他市售 65W 電源供應器體積的三分之一。