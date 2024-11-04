群電前三季EPS 6.19元 Q4營收估小幅季減

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-04 17:45

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電源供應器廠群電 (6412-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，本業獲利創高，但受到業外影響，稅後純益 8.86 億元，季減 2.7%、年減 5.8%，每股純益 2.21 元；累計前三季純益 24.79 億元，年增 7.2%，每股純益 6.19 元，為歷史同期次高。

群電也公告 10 月營收 33.43 億元、年增 6.2%，累計前 10 月營收 306.49 億元，年增 0.7%。展望第四季，群電表示，短線受到淡季、地緣政治、美國大選等不確定因素影響，客戶下單態度保守、短單還是居多，預期第四季營收將維持年增，但小幅季減。

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雖然營收衰退，但群電認為，第四季在電源新品及智慧低碳整合平台營收帶動下，產品組合不會太差，獲利可望維持穩健，全年則將力拼連 6 年每股純益都創下歷史新高的新紀錄。

群電第三季營收 103.62 億元，季增 16.5%、年增 6.4%；毛利率 21%，季增 0.5 個百分點、年減 1.45 個百分點；營業利益 12.4 億元，季增 35.8%、年增 2.3%；營益率 12%，季增 1.7 個百分點、年減 0.5 個百分點。

累計群電前三季營收 273.06 億元，年增 0.02%，毛利率 20.8%，年增 0.2 個百分點；營業利益 29.37 億元，年增 3.7%、營益率 10.8%，年增 0.4 個百分點。

群電表示，第三季受惠於旺季需求轉強、新產品推出、以及智慧低碳平台營運增溫，營收創歷年同期次高；PC 相關、雲端智能、及消費性電子產品等三大產品應用的營收都較上季及去年同期增長，其中，高毛利的雲端智能應用營收佔比穩在 5 成之上。