微信小店送禮功能火爆！概念股應聲飆漲 中百集團漲停 實益達連六天亮燈

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-26 12:18

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《中國基金報》報導，市場普遍認為微信小店的「送禮物」功能，有望媲美 7 年前的微信紅包功能，為微信電商體系開闢新的流量入口，同時有望拉動微信電商產業鏈平台、服務商、商家、導購平臺，為各方帶來新成長機遇。

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微信官方上周三 (18 日) 宣布啟動「送禮物」功能灰度測試，允許使用者在微信小店中選擇購買不超過 1 萬元的商品贈送微信好友，但珠寶首飾、教育培訓類目除外。禮物發出後，收禮者需在 24 小時內完成領取。

微信小店客服表示，「送禮物」功能在逐步覆蓋中，正在逐步完善相關功能，平台嚴審入駐商家資質，也會監督日常運營。

近日微信小店已公佈母嬰、生鮮、家居日用等多類商品的管理規則，並於周二 (24 日) 公佈 2025 年 1 月的服務商激勵政策。

隨著「微信小店」概念股持續走強，多家上市公司在互動平台最新回應相關布局及規劃。今日獲得連 6 根漲停的實益達周二晚間表示，發現市場對「微信小店」概念較為關注，公司目前不涉及「微信小店」的業務。該公司目前主要業務及產品為智慧硬體製造業務、智慧終端產品業務等。

連 4 日漲停的來伊份在周二也表示，截至公告披露日，公司發現市場對微信銷售管道關注度較高。該公司目前在微信管道端銷售佔比很低，佔比不足公司收入的 1%，未來該管道成長趨勢存在較大不確定性。該公司產品、主營業務、營業模式並未發生重大變化，並特別提醒投資者注意熱點概念炒作風險。

不少上市公司則稱已經佈局「微信小店」業務。敷爾佳周三 (25 日) 在投資人互動平台上說，公司「微信小店」業務開展一切順利。

潮宏基也表示，旗下珠寶、女包品牌均已入駐「微信小店」，可在微信平台搜索「潮宏基」「菲安妮」後點擊進入小店，並敬請投資人謹慎決策，注意投資風險。

新華都則在投資者互動平台上披露該公司深度佈局包括視頻號、公眾號、小程式等在內的「微信小店」閉環電商，該公司自有商號「酒連酒」已開設微信小店並開通會員管理機制，上線包括節慶禮盒、小酒在內的多款適合「送禮物」功能的庫存單位 (SKU)。

東興證券研究分析指出，微信小店「送禮物」功能將增加微信小店在消費者網購中的使用黏性，帶來線上新的消費增量，積極擁抱這一管道的企業有望率先獲益。目前休閒食品企業更加快速反應，有望從今年春節的禮贈場景獲益。