〈貿協2025展望〉黃志芳：川普重新定義貿易本質 近7成企業可轉嫁部分關稅
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-26 18:49
外貿協會今 (26) 日舉行 2025 年度記者會，董事長黃志芳表示，針對川普 2.0 恐產生的關稅議題，根據貿協對 2500 家企業進行調查，近 7 成企業能夠轉嫁部分關稅成本，有超過 1 成則可以完全轉嫁。
黃志芳表示，對川普而言，關稅是他字典裡最美好的字眼，但對其他國家來說，是最懼怕的字眼，而且川普重新定義貿易本質，不是自由貿易，而是公平貿易，把關稅作為貿易及外交戰略雙重武器。
黃志芳進一步指出，川普推動美國再工業化也不容忽視，美國曾經是世界上製造業最強的國家，也是最大的單一市場；此外，美國很可能會建立第二套儲備資產制度，包括利用比特幣來維持美元霸權，或是透過穩定幣對抗去美元化。
黃志芳認為，現在國際政治就像電腦關機重開機，川普 2.0 等同電腦全面更換軟體系統、台灣同步需要一套 2.0 的思維與策略，貿協也將以創新策略與行動，協助企業應對巨變，拓展國際商機，穩健成長。
以市場來看，黃志芳表示，根據貿協經貿指數 (TAITRA INDEX) 美國選後地緣經濟調查，對 2500 個企業主、CEO、經理人進行問卷調查，不論選前選後，過半業者都看好北美及新南向市場，其中，最看好印度未來商機。
因應川普 2.0 時代來臨，貿協表示，明年將加強地緣經濟研究及美國市場拓銷，落實賴總統五大信賴產業政策，執行經濟部「境內關外」及「境外關內」工作，並建置企業行銷的 AI 大腦，引領企業抓住新興科技趨勢商機。
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