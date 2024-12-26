〈貿協2025展望〉黃志芳：川普重新定義貿易本質 近7成企業可轉嫁部分關稅

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-26 18:49

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外貿協會今 (26) 日舉行 2025 年度記者會，董事長黃志芳表示，針對川普 2.0 恐產生的關稅議題，根據貿協對 2500 家企業進行調查，近 7 成企業能夠轉嫁部分關稅成本，有超過 1 成則可以完全轉嫁。

黃志芳表示，對川普而言，關稅是他字典裡最美好的字眼，但對其他國家來說，是最懼怕的字眼，而且川普重新定義貿易本質，不是自由貿易，而是公平貿易，把關稅作為貿易及外交戰略雙重武器。

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黃志芳認為，現在國際政治就像電腦關機重開機，川普 2.0 等同電腦全面更換軟體系統、台灣同步需要一套 2.0 的思維與策略，貿協也將以創新策略與行動，協助企業應對巨變，拓展國際商機，穩健成長。

以市場來看，黃志芳表示，根據貿協經貿指數 (TAITRA INDEX) 美國選後地緣經濟調查，對 2500 個企業主、CEO、經理人進行問卷調查，不論選前選後，過半業者都看好北美及新南向市場，其中，最看好印度未來商機。