航海王退居幕後？顏益財辭任台驊控股董座

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-07 17:51

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昔被海運股投資人稱為航海王的台驊國際控股 (2636-TW) 董事長顏益財今 (7) 日主動辭任董事長暨董事職務，將以創辦人身份繼續支持集團長遠發展，而董事長一職將由張立秋接任。

台驊說明，此次人事變動展現了公司未來對經營模式多元化的長遠規劃，並有助優化公司治理結構，預計 12 月 26 日召開股東臨時會全面改選董事。

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顏益財自 1984 年創立台驊，帶領台驊穩步成長，在拓展海外市場、垂直整合併購優化事業體、開發創新業務項目，以及推動上市計畫等方面，取得多項重大成就，奠定穩健營運基礎。

顏益財轉任創辦人後，將繼續協助指導集團長期發展策略，以在競爭激烈的市場中保持其領先地位。

不過，在創辦人的新身份下，顏益財仍擔任台驊國際物流股份有限公司董事長，確保業務穩健發展。

而台驊控股董事長將由張立秋接任，台驊說明，其擁有豐富金融管理經驗，並擅長財務規劃和市場分析，可為控股融資、資本結構優化等領域提供支持，進而提升財務穩定性和風險管控。