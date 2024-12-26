盤後速報 - 聯發科(2454)下週(1月2日)除息29元，預估參考價1391.0元
鉅亨網新聞中心 2024-12-26 17:05
聯發科(2454-TW)下週(1月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利29元。
以今日(12月26日)收盤價1420.00元計算，預估參考價為1391.0元，息值合計為29.0元，股息殖利率2.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。近5日股價下跌0.7%，集中市場加權指數上漲0.22%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/02
|1420.00
|29.0
|2.04%
|0.0
|2024/07/04
|1405.0
|30.40531
|2.16%
|0.0
|2024/01/04
|953.0
|24.6
|2.58%
|0.0
|2023/06/20
|785.0
|76.00661
|9.68%
|0.0
|2022/06/23
|807.0
|73.0011
|9.05%
|0.0
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