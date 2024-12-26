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鉅亨速報

盤後速報 - 聯發科(2454)下週(1月2日)除息29元，預估參考價1391.0元

鉅亨網新聞中心 2024-12-26 17:05


聯發科(2454-TW)下週(1月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利29元。

以今日(12月26日)收盤價1420.00元計算，預估參考價為1391.0元，息值合計為29.0元，股息殖利率2.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。近5日股價下跌0.7%，集中市場加權指數上漲0.22%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/02 1420.00 29.0 2.04% 0.0
2024/07/04 1405.0 30.40531 2.16% 0.0
2024/01/04 953.0 24.6 2.58% 0.0
2023/06/20 785.0 76.00661 9.68% 0.0
2022/06/23 807.0 73.0011 9.05% 0.0

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集中市場加權指數23246.940.12%
聯發科14200.71%

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