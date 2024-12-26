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和碩逢高處分佳能持股獲利7.45億元 佳能衝上新天價後翻黑

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-26 10:46

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和碩逢高處分機器人概念股佳能，處分利益約7.45億元。(鉅亨網資料照)

和碩 (4938-TW) 昨 (25) 日公告處分近期當紅的機器人概念股佳能 (2374-TW) 持股約 1.5 萬張，逢高獲利了結的處分利益約 7.45 億元，激勵今 (26) 日股價小漲近 1%，股價最高來到 93.6 元。 

機器人概念股佳能今天早盤股價一度衝高到 72.3 元，創下 1995 年 1 月上市掛牌以來新高，但受到和碩賣股的衝擊，股價快速翻黑最低來到 67.4 元，跌幅約 3.85%。


根據和碩公告，此次處分佳能持股，交易時間為今年 5 月 30 日至 12 月 25 日，機要數量為 15140000 股，約 1.5 萬張，平均每股交易價格為 66.05 元，總交易金額為 10 億元，處分利益則為 7.45 億元。 

此次交易後，和碩仍持有佳能 17995300 股，約 1.8 萬張，金額約為 8.3 億元，持股比例 6.22%；旗下華毓則持有 6495 股，金額為 30.1 萬元，持股比例則為 0.0022%。 

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