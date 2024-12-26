和碩逢高處分佳能持股獲利7.45億元 佳能衝上新天價後翻黑

和碩 (4938-TW) 昨 (25) 日公告處分近期當紅的機器人概念股佳能 (2374-TW) 持股約 1.5 萬張，逢高獲利了結的處分利益約 7.45 億元，激勵今 (26) 日股價小漲近 1%，股價最高來到 93.6 元。