台灣近20年規模逾6.5地震發生率9成！僅3成8買地震險 專家教有殼族「這樣」買才保險

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-26 12:47

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日前國科會「台灣地震模型（TEM）」團隊最新研究指出，台灣未來 20 年內發生規模 6.5 以上 86%，但截至今年 10 月底，國內基本地震險投保率只有 38.77%，才不到 4 成，土地銀行建議除了投保「住宅火災及地震基本保險」（全損保額上限 150 萬元），更需要善用「居家綜合險」增加保障。

隨著今年 11 月出現罕見秋颱及多次餘震，我國住宅正面臨極端氣候與地震風險。土地銀行建議，「有殼族」屋主除投保地震基本保險，可運用居家綜合險，透過提高保額、納入動產及附加不同險種等方式，提升居家保障。

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在極端氣候方面，依照國科會與環境部共同發布之《2024 年國家氣候變遷科學報告》指出，全球每增溫 1 度 C，極端降雨事件頻率與強度增加約 7%，同時，颱風最大風速與降雨亦同步上升，氣候風險日趨嚴峻。

此外，國科會邀集產學專家成立的「臺灣地震模型（TEM）」團隊研究亦顯示，以我國孕震構造評估，未來 20 年內發生規模 6.5 以上大地震之機率為 86%，足見地震風險不容忽視。

然而，財團法人住宅地震保險基金統計數據顯示，截至今年 10 月底，國內基本地震險投保率只有 38.77%，相當於一半以上民眾住宅並未投保住宅火災及地震基本保險，這也代表多數住宅缺乏保障。

當民眾好不容易存到房貸頭期款晉升「有殼族」，對於房屋可能面臨之火災、地震及淹水風險威脅應有充分規劃。土地銀行建議除了投保「住宅火災及地震基本保險」（全損保額上限 150 萬元），更需要善用「居家綜合險」增加保障。

市面上常見的居家綜合險商品，承保內容除已包含颱風及洪水災害損失補償保險，更增加居家日常生活責任保險、家事代勞保險、機車火災事故及輕損地震保險等多元保障。舉例來說，當民眾的住家因地震輕度受損時，若投保內容包含輕損地震保險，即可在約定保險限額內填補不動產及動產的損失，轉嫁住家因地震所受之損害。