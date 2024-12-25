〈ESG狂潮〉遠雄建設連二年獲TCSA永續報告書金獎
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-25 17:47
由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的第 17 屆「2024 台灣企業永續獎（TCSA）」，遠雄建設 (5522-TW) 連續兩年於永續報告類 - 不動產及營造業 - 第一類中勇奪「金獎」，展現公司在企業永續經營的卓越成果。未來將持續推動各項綠色行動，回應利害關係人對公司落實 ESG 具體成果的期待。
遠雄指出，近年來，營建業面臨許多變化和挑戰，遠雄建設以高標準自我檢視，積極投入 ESG 永續發展，「永續、共享」為企業核心價值，建構「美好生活」、「環境共生」、「數位智慧」三大永續藍圖。
其中在環境永續面向，更將循環經濟視為重要策略，透過低碳轉型，循環利用等做法，減少建築生命週期的碳排放與環境衝擊，更透過與子公司遠雄營造及合作夥伴攜手推動工地再生計畫，將建築設計、施工、使用及拆除等階段流程中所產生之大量廢棄物轉化為可再利用的建材，有效提升資源使用效率，並開創新的商業價值。
遠雄建設總經理王耀堂表示，遠雄建設多年來以「為生活與事業創造美好居住體驗」為企業使命，長期深耕 ESG，不僅擴大企業對外影響力，對內更重視公司治理、提升員工福祉，透過多方努力，以逐步展現具體成效。未來，將持續精進 ESG 作為，包括拓展碳盤查範疇、訂定具體減碳目標及落實計畫，朝 2050 淨零排放目標邁進，成為最友善地球的建設事業，引領社會邁向更美好、更永續的未來。」
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