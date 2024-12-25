麗臺 AI 三策略明年力拚轉盈 12/31法說會登場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-25 17:24
板卡廠麗臺 (2465-TW) 董事長盧崑山日前表示，隨著 AI 工作站新品將於明年第一季上市，加上 AI 伺服器專案入帳以及 AI 解決方案逐步發酵，三箭齊發下，明年力拚轉虧為盈；麗臺 12 月 31 日將召開法說會，說明公司動向。
在 AI 工作站方面，盧崑山指出，今年因機櫃供應鏈吃緊而有些許遞延，依目前進度，產品將於今年 12 月進行內部測試，最快明年第一季上市；麗臺近年積極發展 AI 解決方案，透過自行研發的 AIDMS 系統（AI Development Management System）協助客戶導入 AI 應用，已獲得英業達 (2356-TW)、晶碩 (6491-TW) 及魚塭業者青睞，但營收占比仍低，力拚達 10% 以上。
針對 AI 伺服器出貨狀況，盧崑山表示，今年以輝達 H100 伺服器出貨為主，已有多個案件出貨但尚未全部結案。其中較大客戶的入帳時程因涉及第三方軟體而有所遞延，預計將延至明年結案入帳。
另外，麗臺為聚焦發展醫療生技事業，將透過組織調整方式成立子公司，預計明年初設立，目標 3-5 年後朝 IPO 前進。
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