麗臺 AI 三策略明年力拚轉盈 12/31法說會登場

在 AI 工作站方面，盧崑山指出，今年因機櫃供應鏈吃緊而有些許遞延，依目前進度，產品將於今年 12 月進行內部測試，最快明年第一季上市；麗臺近年積極發展 AI 解決方案，透過自行研發的 AIDMS 系統（AI Development Management System）協助客戶導入 AI 應用，已獲得英業達 (2356-TW)、晶碩 (6491-TW) 及魚塭業者青睞，但營收占比仍低，力拚達 10% 以上。