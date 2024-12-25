〈焦點股〉機器人概念股瘋漲 台灣精銳續噴挑戰千金股

機器人搭上 AI 趨勢，近期掀起市場熱議，多檔輪番攻上漲停板，其中，新科電機機械股王台灣精銳 ( 4583-TW ) 今 (25) 日持續獲得買盤追捧，不僅躍上 900 元俱樂部，更一度衝上 957 元，勁揚超過 7%，改寫掛牌以來新高，蓄勢挑戰千金股。

台灣精銳 2022 年以每股 200 元 IPO，近一、兩年股價都在承銷價附近盤旋，直到今年才一路攻高，不斷改寫歷史新高紀錄，24 日獲得三大法人買超 323 張，股價亮燈漲停，超車亞德客 - KY 成為電機類股的新股王，今天盤中又衝上 957 元、大漲 66 元或 7.41%，有望成為下一檔千金股。