〈焦點股〉機器人概念股瘋漲 台灣精銳續噴挑戰千金股
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-25 13:46
機器人搭上 AI 趨勢，近期掀起市場熱議，多檔輪番攻上漲停板，其中，新科電機機械股王台灣精銳 (4583-TW) 今 (25) 日持續獲得買盤追捧，不僅躍上 900 元俱樂部，更一度衝上 957 元，勁揚超過 7%，改寫掛牌以來新高，蓄勢挑戰千金股。
台灣精銳 2022 年以每股 200 元 IPO，近一、兩年股價都在承銷價附近盤旋，直到今年才一路攻高，不斷改寫歷史新高紀錄，24 日獲得三大法人買超 323 張，股價亮燈漲停，超車亞德客 - KY 成為電機類股的新股王，今天盤中又衝上 957 元、大漲 66 元或 7.41%，有望成為下一檔千金股。
台灣精銳 11 月合併營收 2.49 億元，月增 1.08%、年增 6.25%；累計前 11 月合併營收 27.23 億元、年增 9.84%，已經超越去年全年的 26.87 億元，為歷史同期第三高。
受惠機器人題材，工具機族群近期買氣暢旺，大銀微系統 (4576-TW) 盤中大漲約 8%，最高衝上 167.5 元；全球傳動 (4540-TW) 勁揚約 7%，站回 60 元大關；直得 (1597-TW) 近日股價成功站回百元之上，今天盤中續漲半根停板，最高觸及 115.5 元，創波段新高。
此外，鈞興 - KY(4571-TW)、上銀 (2049-TW)、瀧澤科 (6609-TW) 等工具機概念股都在盤上表現。
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