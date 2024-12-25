連兩月成長！豐田11月全球銷量創歷史同期新高 惟產量下滑加劇連十月走降

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-25 14:43

‌



日本最大車廠豐田今 (25) 日說，即便美國和中國需求強勁帶動該車廠上月全球銷量連兩月走增，但全球產量仍年減 6.2% 至 86 萬 9230 輛，降幅大於 10 月的 0.8% 且連續第 10 個月下滑。生產和銷售數據不包括旗下大發工業和日野。

儘管在停產四個月後，Grand Highlander 和 LexusTX SUV 車款的生產於 10 月下旬恢復，但豐田 11 月在美國產量仍下滑 11.8%，緩慢復甦，在中國產量也下滑 1.6%，但優於 10 月的 9% 降幅，原因是豐田的 Granvia 和 Sienna 小貨車以及與比亞迪共同開發的 bZ3 本地銷量增加。

‌



隨著比亞迪和其他中國品牌的崛起，豐田日前決定在上海建立一家獨立工廠，並從 2027 年左右開始為自家豪華品牌 Lexus 生產電動車。

在佔豐田全球產量約三分之一的日本，該公司 11 月產量也下滑 9.3%，部分原因是藤松和吉原工廠停產兩天。今年前 11 月豐田在日產量下降 7.3%，在中國下滑 15.2%。

全球銷售表現上，豐田上月全球銷量連兩月走升，成長 1.7% 至 92 萬 569 輛，創歷年同期新高。