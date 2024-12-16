〈焦點股〉全新多項專案放量出貨、矽光子客戶追加訂單 股價挑戰前高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-16 11:35

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AI 資料中心需求強勁，砷化鎵廠全新 (2455-TW) 光電子多項專案將開始放量，包括美系 CSP 客戶、日系矽光子客戶，加上光收發模組大廠訂單開始出貨，全新光電子展望正向，激勵全新今 (16) 日股價上攻，挑戰前高。

全新早盤以 166 元開高走高，盤中最高漲至 171.5 元，漲逾半根停板，截至上午 10 點 50 分，股價暫報 168 元，漲幅 4.35%，站上所有均線，成交量超過 6000 張。全新近日也獲三大法人敲進，三大法人上周合計買超 1852 張。

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法人指出，美系 CSP 客戶的 400G 短距發射和接收端產品去年完成驗證，預計明年第一季開始貢獻，日系矽光子客戶也上修訂單，加上光收發模組維持今年底 1.6T 開始出貨的看法，明年上半年將陸續挹注，光電子展望正向。